На Рівненщині коронавірусом захворіли 109 медиків, усього хворих 420

У Рівненській області на COVID-19 захворіли 109 медичних працівників, загалом зареєстровано 420 випадків захворювання.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова облдержадміністрації Віталій Коваль.

"Серед хворих в області на COVID-19 - 109 медпрацівників. З них – 74 у Рівненській обласній клінічній лікарні. У тому числі, 26 інфікованих – лікарі", - написав Коваль.

Він також повідомив, що зараз на перевірці в обласному лабораторному центрі досліджують 72 зразки. Результати будуть відомі зранку.

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Всього станом на вечір 23 квітня на Рівненщині підтверджено 18 нових випадків захворювання на COVID-19, всього зареєстровано 420 випадків, з них 11 летальних, 41 людина одужала.