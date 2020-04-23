На Житомирщині вже 309 осіб інфікувались коронавірусом

На Житомирщині вже 309 осіб інфікувались коронавірусом

Укрінформ
Станом на 22 годину четверга, 23 квітня, загальна чисельність інфікувань на Житомирщині становить 309 осіб.

Про це повідомив голова Житомирської обласної державної адміністрації Віталій Бунечко на своїй сторінці у Facebook.

"За результатами лабораторного дослідження 92 проб, кількість хворих на COVID-19 зросла на 5 осіб. Ще п’ять повторних проб показали наявність хвороби в організмі. Станом на 22:00, загальна чисельність інфікувань становить 309 осіб. Найбільша кількість заражень спостерігається в Житомирі – 91 людина, в Коростені – 65, та в Бердичеві – 63", - йдеться у повідомленні.

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Під час повторного опрацювання інформації з'ясовано, що 1 випадок в м. Житомир стосувався пацієнта, чоловіка 2002 року народження, який спостерігається в КНП «Центральна районна лікарня» Житомирської районної ради, але зареєстрований у Попільнянському районі.

"Тому з цим урахуванням, у Житомирі зафіксовано 91 випадок. Також 5 нових випадків встановлено в таких містах та районах: Новоград-Волинський, Житомир, Малин, Бердичівський район (с. Швайківка), Коростень", - додав глава ОДА.

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Як повідомляв Укрінформ, спалах коронавірусу, що зафіксували в області 21 квітня, коли хворобу підтвердили у 44 людей, пов’язують зі святкуванням Вербної неділі.

На Житомирщині раніше було зафіксовано 304 випадки коронавірусу, з яких 7 – летальні, а двоє пацієнтів одужали. Всього ж, за даними ЦГЗ, на ранок 23 квітня в Україні 7170 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 187 летальних, 504 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 578 нових випадків.

В Україні з 12 березня 2020 року запроваджено карантин у зв'язку з протидією поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. Кабінет міністрів 22 квітня ухвалив рішення продовжити дію карантину до 11 травня 2020 року.

Фото: CTK Photo

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