Ляшко розповів про нову форму карантину, яка передбачає карантинні зони

Україна перейде на нову форму карантину, яка передбачає введення певних обмежень в різних регіонах країни, в залежності від рівня захворюваності на цій території.

Про це в ефірі програми “Свобода слова Савіка Шустера” сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми переходимо на зовсім іншу систему карантину: зелену, жовту, помаранчеву та червону зони. Червона — це жорсткий карантин, який у нас діяв наприкінці березня-початку квітня. Зелена, жовта та помаранчева зони — більш легкі зони, які обмежують певну діяльність, але не повністю закривають. Тобто там, дотримуючись протиепідемічних вимог, будуть працювати сфери економіки. Зараз ми робимо індикатори на рівні області... ми запропонували іншу модель: якщо 5 днів поспіль будуть перевищуватися індикатори на рівні області, далі включається зонально по районах або по містах обласного значення, і це одразу показує цей район на нашій карті на сайті Кабміну, МОЗу. Якщо показує червоний — це означає, що ресторани не працюють, громадський транспорт не ходить, якщо жовта — працює все, але наприклад в супермаркети можна заходити із розрахунку одна людина на 10 кв м., або буде діяти якесь обмеження до 23 годин. І це буде зручніше і легше відстежувати та управляти ситуацією”, - розповів Ляшко.

Стосовно пропозицій, які зокрема звучали від Президента, що карантин треба подовжувати на термін не більший одного місця, Ляшко зазначив, що звучала пропозиція подовжити одразу на два місяці.

Водночас він зауважив, що в питанні обмежувальних заходів у зв’язку з пандемією COVID-19 не варто змішувати політику і захист життя та здоров’я населення.

“Карантин вводиться не просто так, карантин вводиться для того, щоб зберегти життя і здоров'я українців. І наші карантинні заходи, які були введені в березні, довели свою ефективність, вони були введені вчасно і правильно. Результат, який ми маємо зараз, це результат карантинних дій, результат дотримання карантинних вимог, якісне дотримання карантинних вимог перших два місяці”, - сказав Ляшко.

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Нагадаємо: станом на 17 липня в Україні лабораторно підтверджені 57 264 випадки COVID-19, за добу — 809 нових.