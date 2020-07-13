В Україні 45% хворих з COVID-19 - віком від 20 до 49 років

В Україні 45% захворілих на COVID-19 складають молоді люди віком від 20 до 49 років.

Про це Facebook написав заступник міністра охорони здоров'я, головнйи державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"45% (24 379) від усіх осіб, в яких підтверджено діагноз коронавірус, становлять молоді люди віком від 20 до 49 років", - зазначив Ляшко.

Він також відзначив, що вже чотири дні поспіль кількість активних хворих менша, ніж кількість завершених випадків тобто людей, які одужали або померли внаслідок COVID-19.

Так, за словами Ляшка, станом на 13 липня відсоток завершених випадків становить 51,5%.

Зараз, за даними головного державними санлікаря, найменша кількість активних хворих на 100 тис. населення, відповідно і найменший ризик інфікування, - в Луганській (0,9), Херсонській (1,5), Полтавській (1,7), Дніпропетровській (2,8), Сумській (3,7) та Запорізькій (5,0) областях.

Найбільше лабораторних досліджень методом ПЛР на COVID-19 на 1 млн населення з початку епідемії було проведено в м. Київ - 47 466; Чернівецькій - 40 073; Черкаській - 31 929; Тернопільській - 30 825; Рівненській областях - 29 978.

Ляшко відзначив, що трохи більше ніж за півроку від COVID-19 померло вже понад 570 тисяч осіб. Для порівняння, за весь 2019 рік у світі близько 690 тисяч людей померли від ВІЛ-асоційованих хвороб.

"З такими темпами, COVID-19 до кінця року може стати в один ряд з захворюваннями та явищами, які спричиняють найбільший тягар на здоров'я в світі: діабет, туберкульоз, дорожньо-транспортні пригоди та перевищить не лише ВІЛ, а і малярію, вбивства та самогубства", - написав він.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 13 липня в Україні лабораторно підтверджені 54 133 випадки COVID-19, за добу — 612 нових. Загалом за весь час пандемії в Україні від COVID-19 зареєстровано 1 398 летальних випадків, 26 503 людей одужало.

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