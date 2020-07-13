В Україні стабілізується ситуація з поширенням COVID-19 — Степанов в ОП

В Україні відбувається певна стабілізація ситуації з поширенням коронавірусної інфекції.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час селекторної наради під головуванням Президента Володимира Зеленського, повідомляє пресслужба глави держави.

За словами міністра, про стабілізацію ситуації “свідчить зменшення кількості госпіталізацій за минулий тиждень”.

Водночас Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив статистичні дані: за останню добу виявлено 612 заражених, 385 осіб одужали. Нині в Україні понад 26 тис. активних хворих. Лідерами серед виявлених інфікованих є Львівська (99 осіб) та Закарпатська (79 осіб) області.

Своєю чергою, голова Національної поліції Ігор Клименко доповів щодо штрафування закладів, які не дотримуються карантинних обмежень. За його словами, за останню добу припинено діяльність 143 розважальних закладів, зокрема нічних клубів і закладів харчування, на них складено 102 адмінпротоколи.

Як повідомлялося, в Україні станом на 13 липня лабораторно підтверджено 54 133 випадки зараження коронавірусом, з них за добу 612.