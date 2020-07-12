Україна наразі не потребує допомоги закордонних медиків у боротьбі з коронавірусом – Степанов

Наразі нема потреби, щоб до України приїжджали медичні працівники з інших країн для допомоги в боротьбі з коронавірусом.

Про це сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу в неділю, 12 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Що стосується безпосередньо приїзду медичних працівників з інших країн в Україну, - мені здається, що зараз у цьому немає такої необхідності, і тому це в нас не відбувається", - зазначив міністр.

Водночас, Степанов зауважив, що Міністерство охорони здоров'я перебуває в постійній взаємодії із західними країнами.

"І в тому числі, взаємодія відбувається на рівні фахівців. Зараз це можливо за рахунок онлайн-консультацій, телеконсультацій, які відбуваються на постійній основі. Перш за все, це з фахівцями, з медичними працівниками, з колегами своїми спілкуються з Італії, Німеччини, Іспанії, Китаю. Тобто це відбувається на постійній основі", - сказав урядовець.

Окрім того, очільник МОЗ нагадав, що Україна ввійшла в якості спостерігача до Комітету з питань безпеки здоров'я Європейського Союзу.

За словами Степанова, цей комітет щотижня проводить брифінги, де Україна бере участь. На брифінгах, зокрема, йдеться про нові тренди лікування коронавірусу, запобігання поширенню хвороби і лікувальні процеси.

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Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 12 липня лабораторно підтвердили 53 521 випадок COVID-19, із них за добу – 678.

У світі з початку пандемії COVID-19 виявили у 12 мільйонів 847 тисяч 293 осіб, із них 7 мільйонів 483 тисячі 287 пацієнтів одужали, а 567 734 — померли від ускладнень. Лікуються від хвороби наразі понад 4 796 292 мільйони осіб.