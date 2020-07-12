В Україні за добу коронавірус виявили у 26 дітей і 96 медиків

Станом на 12 липня в Україні лабораторно підтверджені 53521 випадок COVID-19, за добу — 678 нових.

Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“За добу захворіло 678 осіб, з них – 26 дітей, а також 96 медичних працівників. Було госпіталізовано 133 особи, зафіксовано 11 летальних випадків. При цьому одужало 457 пацієнтів", - повідомив Степанов.

Загалом за весь час пандемії на території України захворіла 53521 людина, з них – 3828 дітей, а також 7357 медичних працівників. При цьому загалом одужало 26118 людей, а летальних випадків – 1383.

За попередню добу загалом було здійснено 15 019 тестів, із них – 10 278 досліджень методом ПЛР, а також 4 741 дослідження методом ІФА.

Найбільше захворілих на COVID-19 за минулу добу зареєстровано у Львівській області – 121, Рівненській – 78, Закарпатській – 67, а також у Києві – 67.