Кількість інфікованих коронавірусом у кардіоцентрі у Вінниці зросла до 21

У Вінниці кількість інфікованих коронавірусом у Регіональнному центрі серцево-судинної патології зросла до 21.

Про це під час онлайн брифінгу сказав міський голова Вінниці Сергій Моргунов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Спочатку коронавірус було виявлено в одної з медичних сестер. Також було проведено обстеження всіх працівників і пацієнтів кардіоцентру, які на той час перебували у закладі, і станом на 16 липня було обстежено 222 людини. Коронавірус було виявлено у 21 випадку. А саме: захворіло 11 медичних працівників і 10 пацієнтів», - сказав Моргунов.

За його словами, серед медиків COVID-19 інфікувалися лікар, 8 медичних сестер і дві санітарки.

Після виявлення коронавірусу у кардіоцентрі людей для надання екстренної медичної допомоги почали доставляти в обласну лікарню ім. Пирогова. А пацієнтів регіонального кардіоцентру з неагтивним результатом аналізу на COVID-19 виписали додому під нагляд сімейних лікарів. Пацієнти з позитивними ПЛР-тестом та наявністю клінічних проявів коронавірусної інфекції госпіталізовані в інфекційне відділення міської клінічної лікарні №1, без клінічних ознак – виписані під нагляд сімейних лікарів.

Наразі ситуація у закладі під контролем, і після завершення протиепідемічних заходів кардіоцентр відновить роботу.

Як повідомляв Укрінформ, спалах COVID- 19 у Регіональному центрі серцево-судинної патології у Вінниці було зафіксовано 15 липня. Тоді коронавірус лаборатоно підтвердили у 15 осіб.

З початку епідемії у Вінниці зареєстровано 1248 випадків інфікування коронавірусом, з них - 107 дітей, або 8,7%. За останню добу лабораторно підтверджено 17 випадків.

Станом на 17 липня у Вінницькій області за минулу добу зафіксували 32 нових випадки COVID-19. Загальна кількість лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом у області становить 2253.

В Україні кількість випадків COVID-19 становить 57 264, за минулу добувиявлено 809 інфікованих. Одужали 29 769 пацієнтів, продовжують хворіти 26 039 осіб, померли - 1 456.