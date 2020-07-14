На Закарпатті хворих на COVID-19 приймають ще чотири лікарні – нарада в ОП

Чотири додаткові лікарні залучили до роботи з хворими на COVID-19 на Закарпатті, щоб допомогти з прийомом інфікованих.

Про це розповів головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко на традиційній селекторній нараді під головуванням Президента Володимира Зеленського, повідомляє пресслужба глави Української держави.

«Треба, щоб було забезпечено фінансування цих лікарень з Національної служби здоров’я України. Якщо вже є фінансування й забезпечення достатньої кількості ліжок для прийому хворих, то про це треба доповідати не лише мені – необхідно про це розказати людям на Закарпатті, щоб вони не хвилювалися, що чогось бракує. Влада постійно повинна бути з людьми», - зазначив Президент.

У відповідь головний санлікар проінформував, що місць для хворих на COVID-19 на Закарпатті достатньо, відбувається стабілізація ситуації.

У свою чергу Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив на стабілізації ситуації з коронавірусною інфекцією в Україні й зауважив, що тих, хто одужав (651 особа), сьогодні більше, ніж тих, хто захворів (638 осіб). Крім того, за його словами, з 2 тис. 635 апаратів ШВЛ у лікарнях першої черги (247 закладів) задіяно лише 153 одиниці (5,8%).

В ОП, посилаючись на дані Шмигаля, додали, що у 375 закладах охорони здоров'я підготували 28 тис. 732 ліжка для лікування хворих на COVID-19.

Як повідомлялося, в Україні лікарні першої хвилі, розраховані на 23 353 ліжка, станом на 2 липня були заповнені хворими з коронавірусом на 16 відсотків. Як заявив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, враховуючи ускладнення епідситуації наразі готуються лікарні другої хвилі, які поступово включаються для надання медичної допомоги хворим з коронавірусом. За його словами, вже підготовлено 10 449 ліжок. З них 946 ліжок в інтенсивній терапії. Ляшко додав, що в лікарнях другої хвилі вже перебувають 542 пацієнти, з них 64 - на реанімаційних ліжках. Це передусім стосується Закарпатської та Волинської області, де найбільш задіяні лікарні другої хвилі.

Станом на 14 липня, в Україні лабораторно підтверджено 54 771 випадок COVID-19, за добу — 638 нових.