На Закарпатті хворих на COVID-19 приймають ще чотири лікарні – нарада в ОП
Про це розповів головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко на традиційній селекторній нараді під головуванням Президента Володимира Зеленського, повідомляє пресслужба глави Української держави.
«Треба, щоб було забезпечено фінансування цих лікарень з Національної служби здоров’я України. Якщо вже є фінансування й забезпечення достатньої кількості ліжок для прийому хворих, то про це треба доповідати не лише мені – необхідно про це розказати людям на Закарпатті, щоб вони не хвилювалися, що чогось бракує. Влада постійно повинна бути з людьми», - зазначив Президент.
У відповідь головний санлікар проінформував, що місць для хворих на COVID-19 на Закарпатті достатньо, відбувається стабілізація ситуації.
У свою чергу Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив на стабілізації ситуації з коронавірусною інфекцією в Україні й зауважив, що тих, хто одужав (651 особа), сьогодні більше, ніж тих, хто захворів (638 осіб). Крім того, за його словами, з 2 тис. 635 апаратів ШВЛ у лікарнях першої черги (247 закладів) задіяно лише 153 одиниці (5,8%).
В ОП, посилаючись на дані Шмигаля, додали, що у 375 закладах охорони здоров'я підготували 28 тис. 732 ліжка для лікування хворих на COVID-19.
Як повідомлялося, в Україні лікарні першої хвилі, розраховані на 23 353 ліжка, станом на 2 липня були заповнені хворими з коронавірусом на 16 відсотків. Як заявив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, враховуючи ускладнення епідситуації наразі готуються лікарні другої хвилі, які поступово включаються для надання медичної допомоги хворим з коронавірусом. За його словами, вже підготовлено 10 449 ліжок. З них 946 ліжок в інтенсивній терапії. Ляшко додав, що в лікарнях другої хвилі вже перебувають 542 пацієнти, з них 64 - на реанімаційних ліжках. Це передусім стосується Закарпатської та Волинської області, де найбільш задіяні лікарні другої хвилі.
Станом на 14 липня, в Україні лабораторно підтверджено 54 771 випадок COVID-19, за добу — 638 нових.