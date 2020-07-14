Фонд соцстраху профінансував 1,5 мільйона виплат сім'ям померлих від COVID-19 медиків

Фонд соціального страхування України профінансував державну страхову виплату у розмірі 1,5 млн грн сім'ям померлих від COVID-19 медиків.

Про це повідомляє Фонд соціального страхування.

"Для родин, батьків і утриманців сімейного лікаря із Закарпаття, рентген-лаборанта з Івано-Франківської області та лікаря-терапевта з Одещини, які померли внаслідок гострого професійного захворювання на COVID-19, профінансовано одноразові страхові виплати у розмірі 1 мільйон 576 тисяч 500 гривень за кошти державного бюджету відповідно до Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб»", - йдеться у повідомленні.

Медичні працівники були інфіковані коронавірусом SARS-CoV-2 внаслідок контакту з пацієнтом, матеріалами чи переносниками захворювання під час виконання посадових обов’язків.

Раніше ФССУ виплатив зазначеним родинам одноразові допомоги у розмірі 210 тисяч 200 гривень за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням.

Загалом на цей напрям фінансування урядом передбачено 233 мільйони 322 тисячі гривень.

Кошти виділені Міністерству соціальної політики України з фонду боротьби з COVID-19 та надані ФССУ на безповоротній основі для здійснення виплат.

Як повідомлялося, станом на 14 липня в Україні коронавірус було підтверджено у 7499 медиків, з них за добу – 74 медпрацівників.