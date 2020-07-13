В Україні коронавірусом інфікувалися майже 7,5 тисячі медиків

В Україні станом на 13 липня кількість медичних працівників, у яких був підтверджений COVID-19, склала 7 425, за останню добу коронавірус виявили у 68 медпрацівників.

Про це на брифінгу 13 липня сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Загалом за весь час пандемії захворіло 54 133 людини, з них 3 880 дітей, 7 425 медпрацівників", - поінформував Степанов.

За добу захворіло 612 осіб, з них 68 медпрацівників та 52 дитини. Госпіталізовано до закладів охорони здоров’я 110 осіб.

Також, за даними МОЗ, за минулу добу було зроблено 10 524 тестування на виявлення COVID-19, з них 6 976 - методом ПЛР, та 3 548 - методом ІФА.

Як повідомляв Укрінформ, найбільше нових випадків захворювання виявлено за минулу добу у Львівській області - 104, Рівненській - 99, Закарпатській - 79, м. Києві - 56.