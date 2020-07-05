У ВООЗ применшують можливість повітряної передачі коронавірусу — науковці

Група з 239 науковців з 32 країн підписалася під відкритим зверненням, у якому стверджується, що Всесвітня організація охорони здоров’я применшує ризик поширення коронавірусної хвороби через повітря.

Про це пише The New York Times.

"Всесвітня організація охорони здоров’я давно вважає, що коронавірус поширюється насамперед великими дихальними крапельками, які випускають заражені люди при кашлі та чханні, ці частинки швидко падають на підлогу. У відкритому листі до ВООЗ 239 вчених з 32 країн навели докази, що свідчать про те, що більш дрібні частинки можуть заражати людей та закликають організацію переглянути свої рекомендації", - йдеться у повідомленні.

Йдеться про аерозольну передачу: на відміну від повітряно-крапельної, в цьому випадку часточки вірусу набагато менші, в повітрі вони затримуються довше, ніж краплі, й здатні долати набагато більші відстані, ніж "безпечні" півтора метра.

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Автори відкритого листа зазначають, що ВООЗ спиралася на дані про поширення коронавірусу в лікарнях, де умови набагато стерильніші, ніж в інших закритих приміщеннях. Тому серед головних шляхів поширення ВООЗ називає безпосередній контакт з джерелом вірусу, а також повітряно-крапельний шлях, ігноруючи аерозольний.

На їхню думку, нові свідчення поширення вірусу, як-от на м’ясокомбінаті в Німеччині, засвідчують, що поширення повітряним шляхом є набагато серйознішою загрозою, ніж наразі вважає ВООЗ.

Текст звернення має бути оприлюднений протягом наступного тижня у медичному виданні.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі станом на вечір неділі, 5 липня, виявлено 11 496 761 випадків зараження коронавірусом, з них 535 343 летальних, одужали 6 506 587 осіб.