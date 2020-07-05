У МОЗ розвіяли черговий міф про коронавірус

Заразитися коронавірусом через взуття неможливо, адже воно не контактує з дихальними шляхами.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я на своїй сторінці у Facebook.

Черговий міф, який поширився через відсутність правдивих даних: коронавірус передається через взуття. Але взуття не контактує з дихальними шляхами, тому знявши його і помивши руки, можна не турбуватися про зараження", - зазначають у МОЗ.

Водночас у міністерстві рекомендують громадянам удома змінювати вуличне взуття на домашнє, особливо якщо в сім'ї є маленькі діти.

Як повідомлялося, станом на 5 липня в Україні лабораторно підтверджено 48 500 випадків COVID-19, зокрема 823 за добу. Від початку епідемії зафіксовано 1249 летальних випадків, одужало 21 376 осіб.

До 31 липня, відповідно до рішення уряду, в країні діє адаптивний карантин.