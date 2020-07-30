У світі немає чітких даних про повторне інфікування COVID-19 - Голубовська

Про це на пресконференції в Укрінформі, присвяченій проміжним результатам клінічних випробувань препарату для неспецифічної терапії COVID-19, сказала інфекціоністка Ольга Голубовська.

“Немає на сьогодні чітких даних про те, що є повторне інфікування. У нас такі випадки (повідомлення про повторне інфікування COVID-19 — ред.) теж є. В тому числі і серед персоналу (лікарень — ред.), коли є нібито позитивний ПЛР, вважається, що людина перехворіла, а через два місяці показує чітку клінічну картину (захворювання на COVID-19 — ред.) Скоріше за все, був помилково позитивний результат, потім розвивається клінічна картина, чітких доказів немає. І мені як інфекціоністу незрозуміло, як упродовж трьох місяців розвивається повторне захворювання з клінічно вираженими формами — це щось на межі біологічної фантастики. Я думаю, що якби таке було, ми не просто не досягли б стабілізації, а постійно хворіли. Думаю, повторне інфікування може бути через рік, через якийсь проміжок часу, але не впродовж найближчих двох-трьох місяців. Але це моя особиста думка”, - сказала Голубовська.

Вона додала, що ВООЗ, Центри з контролю за захворюваннями та профілактики захворювань поки що не дають чітких доказів повторного інфікування COVID-19 через короткий проміжок часу.

Водночас Голубовська зазначила, що в Україні для підтвердження одужання людини від COVID-19 достатнього одного негативного ПЛР тесту.

За її словами, вже через 10 днів - три тижні від початку прояву захворювання у людини можна визначити фрагменти вірусу. “Ми скоротили кілька місяців тому тестування до одного негативного результату. Ми це зробили до того, коли почали з’являтися публікації про те, що якщо пройшло три тижні від початку захворювання, ВООЗ каже -10 днів, то у людини знаходять фрагменти вірусу. Життєздатного, відтворюючого вірусу вже немає (через три тижні від прояву захворювання — ред.). А ми зіткнулися з тим, що у людей то негативний, то позитивний ПЛР, і вони через це по три місяці не можуть вийти на роботу. Буває помилково позитивний, буває помилково негативний результат”, - зазначила Голубовська.

Вона додала, що діагноз інфекційного захворювання має встановлюватися за сукупністю клініко-лабораторних даних, а не тільки за критерієм тесту.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 30 липня в Україні лабораторно підтверджені 68 794 випадки COVID-19, за добу — 1197 нових.