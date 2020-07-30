Українські вчені заявляють про обнадійливі результати досліджень препарату "Корвітин"

Проміжні дослідження препарату "Корвітин" для неспецифічної терапії COVID-19 показали обнадійливі результати, планується подальше клінічне випробування цього препарату при лікуванні хворих.

Про це на пресконференції в Укрінформі повідомив доктор медичних наук, завідувач кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації Національного фармацевтичного університету, національний координатор клінічного випробування Ігор Зупанець.

"Мова йде про препарат на основі квірцитину, рослинного біофлавоноїда, це лікарські препарати "Квертин" і "Корвітин"… Ці лікарські засоби зареєстровані на нашому ринку України і мають великий досвід використання при серцево-судинній патологіїі... Попередні дані, які ми отримали і зробили проміжний статистичний звіт, щоб розуміти, чи далі варто продовжувати це дослідження чи ні, ми побачили, що не було побічних ефектів, тобто препарат безпечний, прослідковувалася позитивна динаміка симптомів захворювання. Пацієнти суб’єктивно почувалися краще, і це дозволяло робити висновок про покращення їх самопочуття в комплексному лікуванні... Це дослідження повинно бути продовжено, і вже є всі передумови, щоб включити даний препарат в тимчасові протоколи реальної клінічної практики, щоб продовжити, щоб потім зробити висновок про доцільність їх використання", - повідомив Зупанець.

Він додав, що в інших країнах ці препарати вважаються не лікарськими препаратами, а біологічно активними добавками. В Україні вони зареєстровані як лікарські засоби і давно використовуються в терапії пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями.

Водночас Зупанець повідомив, що дослідження щодо застосування квертицину (діюча речовина препарату, який досліджується - ред.) в лікуванні коронавірусу почали проводити в Канаді на початку року, в Україні ж воно стартувало 14 травня.

Наразі, за його словами, на другому етапі в рандомізоване дослідження включено 30 пацієнтів в трьох клініках. Загалом планується провести клінічні дослідження на 200 пацієнтах в різних областях України.

Натомість Зупанець повідомив, що в клінічній практиці застосування "Корвітин" призначався пацієнтам з коронавірусною інфекцією, але з показаннями "серцево-судинна патологія". "Таких пацієнтів, за нашими спостереження, біля 800, жоден з них не помер, які використостовуали препарат "Корвітин", і всі разом, клінічне випробування і реальна клінічна практика говорять нам про реальні перспективи цього препарату", - сказав Зупанець.

Втім, за його словами, остаточні висновки клінічого випробування будуть грунтуватися на дослідженні 200 пацієнтів, що включені в дослідження, як це передбачено протоколом дослідження.

Дослідження проводилися у трьох медзакладах. На думку вчених, препарат буде перешкоджати розвитку так званого цитокінового шторму, і це є виявом прямої протизапальної дії квертицину.

За словами доктора медичних наук, завідувачки кафедри інфекційних хвороб Національного медуніверситету імені О. О. Богомольця, національного координатора клінічного випробування Ольги Голубовської, рання терапія запобігає розвитку важких форм захворювання під час протікання коронавірусної інфекції COVID-19.

Зокрема, за ії словами препарат добре показав себе при застосуванні у людей з серцево-судинними захворюваннями.

"Я хочу підкреслити: це не препарат специфічної терапії, не противірусний засіб, це препарат, який впливає на основну ланку механізму розвитку патологічних змін... Препарат, який сьогодні обговорюється, володіє двома важливими властивостями саме для лікування цієї хвороби: він впливає на прогресування розвитку ендотеліальної дисфункції і, що цікаво, є імуномоделюючим засобом, пригнічуючи розвиток цих імунологічних реакцій, які називаються цитокіновими штормами і які викликають найважчі ураження", - пояснила Голубовська, додавши, що препарат застосовується лише в комплексній терапії.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство охорони здоров’я затвердило проведення клінічних випробувань 4 лікарських засобів для боротьби з коронавірусною хворобою. Зокрема, наказом № 1138 від 14 травня 2020 року затверджено проведення відкритого багатоцентрового, рандомізованого дослідження з вивчення ефективності препарату "Корвітин", виробництва ПАТ НВЦ "Борщагівський ХФЗ" з наступним застосуванням препарату "Квертин", виробництва ПАТ НВЦ "Борщагівський ХФЗ" у пацієнтів з пневмонією, асоційованою з 2019-nCoV гострою респіраторною хворобою, на фоні базової терапії.