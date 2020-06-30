Звідки взялися 66% українців, що вірять у “штучний коронавірус”

На українських та російських маніпулятивних сайтах, орієнтованих на Україну, за півроку опубліковано 2500 відповідних новин саме про це

Нам нема чого дивуватися результатам опитування КМІС, за яким, наприклад, лише близько 18% українців вірить у природність походження та поширення нового вірусу. Тобто ледве не кожний п’ятий у нас вірить, не лише в те, що вірус Covid-19 створений штучно, а й у те, що він навмисне поширений.

Заголовки на кшталт “Киев использует коронавирус для ударов по Донбассу”, “Нацистские истоки биолабораторий США” чи “Руководство украинских лабораторий обвинили в причастности к вспышке коронавируса” виглядають для нормальної людини анекдотично, але, як виявилося, своє діло роблять. Як саме?

2500 новин, пов’язаних зі «штучним коронавірусом», які зафіксували аналітики «Текстів» – це лише ті, що були опубліковані на сайтах двох типів, які беруться до уваги у щотижневому моніторингу. По-перше, це російські сайти, які пишуть про Україну у відповідному ключі – де «розіп’яті хлопчики та смажені снігурі». По-друге – це згідно з доменною зоною – українські сайти – але такі, що нібито й створені, для публікації або републікації матеріалів, які відверто “грішать” маніпуляціями.

І протягом уже майже півроку відтоді, як у світі розгортається пандемія, на десятках російських сайтів у більше ніж 1500 публікаціях про коронавірус без жодних спроб коректного аргументування були вжиті саме словосполучення на кшталт “искусственно создан”, “биологическое оружие”, “лабораторный вирус”. Вигадують будь-що. Траплялися, наприклад, “експертні” коментарі про те, що вірус створений у США з метою відміни чи дискредитації… свята 9 травня в Росії. Там же вперто поширювали відверто дестабілізаційну «лякалку», що “Украина может стать одной из главных жертв пандемии коронавируса в мире”.

Втім, навіть десятки і сотні російських сайтів, що множать “зашквари” про нашу країну, і сіють «зраду» в інтересах Кремля, не мають і близько такого такого впливу, як українські маніпулятивні сайти.

На цих ресурсах за ті ж півроку пандемії вийшло близько тисячі матеріалів, у яких було у той чи інший спосіб згадано/нагадано про «штучність» вірусу. І їхній вплив – незрівнянно вагоміший. Бо йдеться уже не про очевидні «зливні бачки» ФСБ, а про медіа, які мімікрують під нібито “серйозну журналістику” у суспільно-політичній тематиці, але при цьому регулярно публікують джинсу, або ж тексти практично без фактів, насичені «вигідними» емоціями і з «клікбейтними» заголовками. Це такі собі «машини» з поширення неперевіреної (це ще м’яко сказано) інформації. Ще одна їхня функція – піднесення реплік із соцмереж до рівня експертної позиції.

Наприклад, на сайті strana.ua у березні з’явилася публікація “Секретарь СНБО Украины Данилов считает, что коронавирус придумали в китайской секретной лаборатории” з абсурдним коментарем Олексія Данілова (який, до речі, раніше розповідав, як лікувати коронавірус часником) без будь-якої спроби перевірки або іншої позиції. Там же під заголовком “Коронавирус мог появиться в США – исследование” цитували лікарку-інфекціоністку Голубовську, яка поширювала конспірологічну теорію, походженням з Росії. До речі, ось спростування...

Ось ще кілька заголовків “Страни”, які пояснюють чому ми віднесли цей сайт до категорії “українські маніпулятори”. Врахуйте, що багато читачів використовують заголовки як основне джерело інформації і не читають всього тексту:

“Исследования ученых показали, что коронавирус возник не в Китае, а в США”

“Нулевой пациент появился в США". Почему Китай назвал Америку родиной коронавируса”

“Пандемия коронавируса может спровоцировать применение биологического оружия”

Звичайно, не “Страною” єдиною, схожі прийоми використовують й інші медіа, і не тільки пов’язані з Медведчуком чи Шарієм (повний список українських маніпуляторів дивіться в наших моніторингах).

Аналітики Texty.org.ua відслідковують медіа, які мімікрують під нібито “серйозну журналістику”

У розпал зрозумілого інтересу аудиторії до теми коронавірусу, шалений успіх мають ще заголовки на кшталт “Нобелевский лауреат выдвинул сенсационную версию о происхождении коронавируса”, або “Российский ученый обвинил Китай в экспериментах над коронавирусом”.

Маніпулятивні публікації на таких сайтах часто збирають більшу – за нашими підрахунками п’ятдисятимільйонну аудиторію, – між тим, як вся місячна аудиторія «Української правди» – це 15 мільйонів...

Пандемія коронавірусу стала для маніпуляторів “клондайком”, його наслідки – тотальна невизначеність, панічні настрої, карантин, безробіття, економічна криза – помножені на помилки влади та невдалі вислови публічних особ дали безмежний простір для уяви та фантазій виробників цього «контенту».

У певний момент (а саме наприкінці березня – на початку квітня) відсоток публікацій, присвячених коронавірусу, на “лайносайтах”, які ми моніторимо, був у районі 50% усіх публікацій. Тобто в кожній другій публікації – хоч би про що вона була, якимсь чином згадували про коронавірус.

Про небачену навалу фейків під час пандемії також говорила нещодавно Альона Романюк, головна редакторка фейсбук-кампанії «По той бік новин». І ця навала уже принесла свої плоди, як бачимо у результатах вищезгаданого опитування.

Слабкою втіхою може бути хіба те, що українці не єдині у своїх конспірологічних переконаннях. Наприклад, у США у квітні три з десяти респондентів вірили в штучне походження вірусу, а у Великій Британії палили вишки мережі 5G, які згідно з поширеними чутками, сприяли поширенню зарази...

Юлія Дукач, аналітикиня проекту з дезінфомоніторингу Texty.org.ua