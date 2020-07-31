Укрзалізниця скасувала зупинки потягів у Луцьку й Тернополі, віднесених до

Укрзалізниця скасувала зупинки потягів у Луцьку й Тернополі, віднесених до "червоної" зони

Укрінформ
У зв’язку з посиленням карантинних заходів Укрзалізниця з 3 серпня тимчасово скасовує зупинки низки поїздів далекого сполучення у Луцьку та Тернополі.

Про це інформує сайт Укрзалізниці, передає Укрінформ.

«Укрзалізниця, на виконання норм постанови Кабінету міністрів України №641 та рішень обласних регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, з 3 серпня тимчасово скасовує зупинку низки поїздів далекого сполучення у Луцьку та Тернополі у зв’язку з посиленням карантинних заходів, спричинених пандемією коронавірусу», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, вказане обмеження діятиме для поїздів:

  • №41/42 сполученням Дніпро-Трускавець;
  • №98/97 Ковель-Київ;
  • №88/87 Ковель-Новоолексіївка;
  • №12/11 Одеса-Львів;
  • №81/82 Київ-Ужгород;
  • №49/50 Київ-Трускавець;
  • №136/135 Чернівці-Одеса;
  • №108/107 Одеса-Ужгород;
  • №110/109 Львів-Херсо;,
  • №86/85 Львів-Новоолексіївка;
  • №715/716 Київ-Львів.

Зупинка у Луцьку та Тернополі буде відновлена після отримання рішень регіональних комісій про послаблення карантинних заходів, пояснюють в Укрзалізниці. Пасажирам указаних поїздів, які планували слідувати у/з Луцька та Тернополя буде запропоновано повернення повної вартості квитків.

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Як повідомляв Укрінформ, 31 липня на черговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було встановлено нові рівні епідемічної небезпеки поширення COVID-19: до "червоного" віднесені міста Луцьк та Тернопіль, Кіцманський район Чернівецької області.

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