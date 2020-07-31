Укрзалізниця скасувала зупинки потягів у Луцьку й Тернополі, віднесених до "червоної" зони

У зв’язку з посиленням карантинних заходів Укрзалізниця з 3 серпня тимчасово скасовує зупинки низки поїздів далекого сполучення у Луцьку та Тернополі.

Про це інформує сайт Укрзалізниці, передає Укрінформ.

«Укрзалізниця, на виконання норм постанови Кабінету міністрів України №641 та рішень обласних регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, з 3 серпня тимчасово скасовує зупинку низки поїздів далекого сполучення у Луцьку та Тернополі у зв’язку з посиленням карантинних заходів, спричинених пандемією коронавірусу», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, вказане обмеження діятиме для поїздів:

№41/42 сполученням Дніпро-Трускавець;

№98/97 Ковель-Київ;

№88/87 Ковель-Новоолексіївка;

№12/11 Одеса-Львів;

№81/82 Київ-Ужгород;

№49/50 Київ-Трускавець;

№136/135 Чернівці-Одеса;

№108/107 Одеса-Ужгород;

№110/109 Львів-Херсо;,

№86/85 Львів-Новоолексіївка;

№715/716 Київ-Львів.

Зупинка у Луцьку та Тернополі буде відновлена після отримання рішень регіональних комісій про послаблення карантинних заходів, пояснюють в Укрзалізниці. Пасажирам указаних поїздів, які планували слідувати у/з Луцька та Тернополя буде запропоновано повернення повної вартості квитків.

Як повідомляв Укрінформ, 31 липня на черговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було встановлено нові рівні епідемічної небезпеки поширення COVID-19: до "червоного" віднесені міста Луцьк та Тернопіль, Кіцманський район Чернівецької області.