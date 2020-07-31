Луцьк, який потрапив до "червоної" зони, не хоче зупиняти транспорт та закривати заклади

Луцька міська рада не погоджується з тим, що місто віднесено до «червоного» рівня епідемічної небезпеки, тож не ухвалюватиме жодних рішень про зупинку транспорту або закриття будь-яких закладів.

Про це у Facebook повідомив радник міського голови Луцька Ігор Поліщук.

«Державною комісією ТЕБ та НС без будь-яких особливих причин віднесено наше місто Луцьк з 3 серпня до «червоного» рівня епідемічної небезпеки. Справжні мотиви такого рішення не зрозумілі, адже в останній час щодо статистики захворюваності COVID-19 в місті нічого не змінилось. «Червоний» рівень означає, що має бути зупинений громадський транспорт, зачинені дитячі садки, заклади громадського харчування, готелі та ін., що в свою чергу призведе до відсутності роботи й засобів для прожиття у тисяч лучан та ще більші недонадходження до міського бюджету, окрім цього - величезні незручності для десятків тисяч лучан», - написав Поліщук..

За його словами, Луцька міська рада не буде приймати жодних рішень щодо зупинки транспорту або закриття будь-яких закладів у зв‘язку з «вищевказаним незрозумілим рішенням».

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Поліщук додав: «Якщо центральна влада хоче працювати за законом – нехай вводить надзвичайний стан та лише тоді зупиняє транспорт, закриває заклади та приймає інші обмеження».

Станом на 31 липня у Волинській області підтверджено 3783 випадки COVID-19, у тому числі 84 летальних. Одужали 2758 осіб.

За останню добу на Волині зареєстровано 48 нових випадків інфікування коронавірусом, у Луцьку – 23. За весь період спостереження у Луцьку виявлено 903 випадки COVID-19, з них 18 летальних.

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Як повідомляв Укрінформ, 31 липня на черговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було встановлено нові рівні епідемічної небезпеки поширення COVID-19: до "червоного" віднесені міста Луцьк та Тернопіль, Кіцманський район Чернівецької області.