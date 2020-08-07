Кличко попереджає, що Київ може повернутися до суворого карантину

Київський міський голова Віталій Кличко попередив, що столиця може повернутися до суворих карантинних обмежень у випадку різкого сплеску захворювання COVID-19, щоб не допустити колапсу медицини і високої смертності серед хворих.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це Кличко заявив на брифінгу 7 серпня.

"Я звертаюся до всіх: не ігноруйте, будь ласка, загрозу. Йдеться про ваше здоров’я і ваше життя. Ситуація з розповсюдженням вірусу, на жаль, погіршується, і це не страшилки. Деякі країни вже оголосили про другу хвилю хвороби. Якщо у нас буде різкий сплеск захворювання, то не буде іншого виходу, як повернутися до суворих обмежень, щоб не допустити колапсу медицини і високої смертності серед хворих", - наголосив Кличко.

Міський голова також закликав дотримуватися обмежувальних заходів.

"Захисну маску носять не в кишені, а на обличчі, одягайте маску в публічних місцях, у транспорті. Тримайте також соціальну дистанцію. Не забувайте часто мити руки та користуватися антисептиком", - зазначив він.

Як повідомлялось, за минулу добу ще в 186 жителів столиці виявили коронавірус. Зокрема, спалах коронавірусу зафіксували в одній з пекарень "Київхлібу". Там COVID-19 виявили у 37 осіб.

В Україні станом на 7 серпня лабораторно підтверджено 78 261 випадок COVID-19, з них за добу – 1453.