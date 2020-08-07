Кличко попереджає, що Київ може повернутися до суворого карантину

Кличко попереджає, що Київ може повернутися до суворого карантину

Укрінформ
Київський міський голова Віталій Кличко попередив, що столиця може повернутися до суворих карантинних обмежень у випадку різкого сплеску захворювання COVID-19, щоб не допустити колапсу медицини і високої смертності серед хворих.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це Кличко заявив на брифінгу 7 серпня.

"Я звертаюся до всіх: не ігноруйте, будь ласка, загрозу. Йдеться про ваше здоров’я і ваше життя. Ситуація з розповсюдженням вірусу, на жаль, погіршується, і це не страшилки. Деякі країни вже оголосили про другу хвилю хвороби. Якщо у нас буде різкий сплеск захворювання, то не буде іншого виходу, як повернутися до суворих обмежень, щоб не допустити колапсу медицини і високої смертності серед хворих", - наголосив Кличко.

Міський голова також закликав дотримуватися обмежувальних заходів.

"Захисну маску носять не в кишені, а на обличчі, одягайте маску в публічних місцях, у транспорті. Тримайте також соціальну дистанцію. Не забувайте часто мити руки та користуватися антисептиком", - зазначив він.

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Як повідомлялось, за минулу добу ще в 186 жителів столиці виявили коронавірус. Зокрема, спалах коронавірусу зафіксували в одній з пекарень "Київхлібу". Там COVID-19 виявили у 37 осіб.

В Україні станом на 7 серпня лабораторно підтверджено 78 261 випадок COVID-19, з них за добу – 1453.

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