У Києві за добу виявили 186 хворих на COVID-19

За минулу добу ще в 186 жителів столиці виявили коронавірус.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.

"Цього тижня кількість хворих на коронавірус у Києві зростає щодня. 186 виявлених випадків тільки за минулу добу, 11 з них у дітей. На сьогодні в столиці вже 9178 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - сказав Кличко.

Серед тих, хто захворіли: 94 жінки віком від 19 до 84 років. Та 7 дівчаток – від 2 до 16 років, а також 81 особа віком від 19 до 70 років. І четверо хлопчиків від одного року до 13.

До лікарень столиці госпіталізували 20 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

За минулу добу одужали 26 людей. Усього коронавірус подолали 3163 жителі Києва.

За його словами, найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 47, Деснянському – 30 та в Святошинському – 20 випадків.

В Україні станом на 7 серпня лабораторно підтверджено 78 261 випадок COVID-19, з них за добу – 1453.