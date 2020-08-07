Степанов назвав регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19

За останню добу, 6 серпня, найбільше випадків коронавірусної хвороби зареєстровано в місті Київ, Львівській та Одеській областях.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив на брифінгу.

"За останню добу найбільша кількість випадків коронавірусу зареєстрована в місті Київ - 186, в Одеській області - 156, Львівська область - 152, Харківська - 146, Івано-Франківська область - 131", - сказав Степанов.

Він зазначив, що за попередню добу загалом було здійснено 35 719 тестувань, з них 18 410 методом ПЛР і 17 309 методом ІФА.

Степанов додав, що протягом доби зафіксовано 33 нових летальних випадки. Одужав 531 пацієнт.

Як повідомлялося, в Україні станом на 7 серпня лабораторно підтверджено 78 261 випадок COVID-19, з них за добу – 1453.

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