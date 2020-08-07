В Україні за добу зафіксували 1453 випадки коронавірусу
Укрінформ
В Україні станом на 7 серпня лабораторно підтверджено 78 261 випадок COVID-19, з них за добу – 1453.
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на спеціальному ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.
Протягом доби зафіксовано 33 нових летальних випадки. Одужав 531 пацієнт.
Загалом в Україні зареєстровано 1852 смерті від COVID-19. Одужали – 43 055. Зараз хворіють – 33 354.
Як повідомлялося, 6 серпня в Україні за добу зареєстрували 1318 випадків коронавірусу.