Пандемія COVID-19 може тривати до трьох років - головлікар Канади

Міжнародна спільнота має готуватися до протистояння пандемії COVID-19, яка триватиме іще кілька років, незалежно від термінів винайдення вакцини.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на пресконференції в Оттаві заявила головний санітарний лікар Канади Тереза Там.

“Нам, спільноті органів охорони здоров'я доведеться давати раду цій пандемії щонайменше протягом наступного року. Але, можливо, треба планувати й на довший період - на наступні два-три роки, коли вже певну роль гратиме вакцина”, - сказала Там.

На її переконання, не варто покладати усі надії лише на вакцину від COVID-19, якої ще немає. “Вакцина - дуже важливий елемент подальшого реагування, але на цьому етапі не можна зосереджуватися лише на ній, сподіваючись, що це розв'яже усі проблеми. Створення безпечної й ефективної вакцини дуже важливе, однак чинні заходи охорони здоров’я, особисті щоденні дії мусять тривати”, - наголосила головний санітарний лікар Канади.

За її словами, сам факт винайдення вакцини ще не вирішить проблеми, пов'язаної з її масовим виготовленням і розповсюдженням.

“Слід використати усі шляхи для винайдення й випробування вакцини та щеплення канадців. Утім, на цьому етапі нам невідомо, наскільки ефективною вона буде, чи убезпечуватиме від важкого перебігу хвороби й госпіталізації та чи завадить інфікуванню”, - зауважила Там.

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