У Франції попередили про другу хвилю COVID-19 восени або взимку

Наукова рада при уряді Франції закликала владу готуватися до другої хвилі пандемії коронавірусу, яка, на думку науковців, «із високим ступенем ймовірності» загрожує країні восени або взимку.

Як передає Укрінформ із посиланням на RFI, про це йдеться в доповіді, опублікованій на сайті Ради.

Зазначається, що у Франції епідеміологічна ситуація знаходиться під контролем, але залишається «нестійкою» і може погіршитися в будь-який момент.

На думку Наукової ради, новий спалах коронавірусу у Франції може розпочатися вже цього літа. Це станеться в разі, якщо населення не буде дотримуватися соціальної дистанції, не носитиме масок або досить часто не митиме руки. Найбільший ризик становлять громадські заходи, під час яких організатори належно не стежитимуть за дотриманням необхідних заходів.

42-сторінковий документ, у підготовці якого брали участь науковці та лікарі, було передано французькій владі ще 27 липня, проте його виклали у загальний доступ лише через тиждень. Уже після ознайомлення з доповіддю прем'єр-міністр Жан Кастекс закликав жителів країни «не втрачати пильності» для того, щоб уникнути введення суворого карантину. При цьому влада не говорить про високу ймовірність другої хвилі.

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Наукова рада підкреслила, що ситуація у Франції може піти за іспанським сценарієм, де санітарна влада має менший контролем над епідемією. «У короткій перспективі все залежить від громадян», - йдеться в тексті.

Для того, щоб уповільнити поширення COVID-19, у Науковій раді запропонували зробити носіння масок обов'язковим у всіх громадських місцях, у тому числі й на відкритому повітрі. На цей крок, зокрема, пішла влада Іспанії - там носіння масок на вулиці є обов'язковим із середини липня. У Франції такий запобіжний захід діє поки що лише в деяких містах і населених пунктах за рішенням місцевої влади.

21 липня голова Наукової ради Жан-Франсуа Дельфресі вже заявляв, що основні епідеміологічні показники в країні «викликають занепокоєння». Він попередив, що спалахи захворювання, виявлені в тому числі й на заході Франції, можуть становити загрозу для загальної ситуації, якщо не ізолювати їх вчасно.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 5 серпня число хворих на коронавірус COVID-19 становить 18 704 421 людина.