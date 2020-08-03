У французьких містах вводять масковий режим на вулиці

У Франції в ряді міст, в тому числі в Ніцці, Ліллі, Турі та Біарриці, стало обов'язковим носіння масок на відкритому повітрі.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на RFI.

Одним із перших великих міст, в якому носіння масок на вулицях зробили обов'язковим, став Лілль. З понеділка, 3 серпня, місцева влада поширила обмеження на пішохідні вулиці, сади, парки та вуличні ринки. У день запровадження обов'язкового носіння масок у місто приїхав прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс. Він також має відвідати фабрику з виготовлення масок в сусідньому з Ліллем Рубі.

У Ніцці муніципальна влада також зробили обов'язковим носіння масок на деяких вулицях у центрі міста. На цьому наполіг мер міста Крістіан Естрозі, який підписав відповідний указ. Як пише Nice Matin, на Лазурному березі розмір штрафу для порушників становитиме 35 євро - значно менше, ніж в інших містах Франції.

На думку французького уряду, носіння масок може знизити швидкість поширення епідемії в країні. Однак, як підкреслив Олів'є Веран, офіційні дані не говорять про прихід другої хвилі COVID-19.

Як повідомляється, обмеження, запроваджені владою через епідемію коронавірусу, поки що торкнуться тільки центральних вулиць, популярних серед туристів і місцевих жителів. Порушникам може загрожувати штраф у розмірі 135 євро.

Рішення про те, чи потрібно робити носіння масок на вулиці обов'язковим, у Франції приймає місцева влада. Як заявив міністр охорони здоров'я країни Олів'є Веран, префекти поліції можуть запроваджувати обмеження, спираючись на дані про поширення епідемії в окремих містах і регіонах.

Як повідомляв Укрінформ, носіння масок у закритих громадських просторах у Франції стало обов'язковим з 20 липня. До цього відповідна вимога діяла у громадському транспорті.

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Згідно з даними сервісу Worldometer, загальна кількість інфікованих COVID-19 у Франції станом на 3 серпня становила 187 919 осіб. Кількість смертельних випадків - понад 30 тисяч. Одужали - 81,5 тисячі пацієнтів.

Всього в світі зареєстровано 18 234 936 випадків коронавірусної інфекції.