Британія скасувала послаблення карантину та посилила масковий режим

Уряд Великої Британії ухвалив рішення відтермінувати чергове послаблення карантинних обмежень на два тижні та запровадити з 8 серпня обов'язковий масковий режим у всіх публічних приміщеннях.

Про це повідомляє Sky News.

"Заплановане скасування обмежень у зв'язку з епідемією коронавірусу в Англії було відтерміновано щонайменше на найближчі кілька тижнів, а захисні маски стануть обов'язковими у всіх загальнодоступних приміщеннях з 8 серпня", - йдеться у повідомленні.

Прем'єр-міністр Борис Джонсон розповів на брифінгу, що рішення про "гальмування процесу" (скасування обмежень - ред.) було ухвалене через зростання кількості випадків захворювання коронавірусною хворобою та "з метою тримати вірус під контролем".

Керівник медичної служби Англії Кріс Вітті тим часом попередив, що країна "ймовірно, досягла межі того, що ми можемо відкрити в сенсі подальшого відкриття суспільства"

Уряд Британії з цієї суботи планував відкрити казино, зали боулінгу та ковзанки, але тепер не зробить цього щонайменше до 15 серпня. Крім того, мистецькі виступи у закритих приміщеннях не будуть дозволені, як і весільні церемонії з відвідуваністю до 30 осіб.

Голова британського уряду також оголосив, що правила щодо носіння масок будуть розширені, з 8 серпня маски стануть обов'язковими у всіх громадських приміщеннях, зокрема: музеях, галереях, кінотеатрах та місцях релігійних зібрань.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 31 липня у світі з 17 476 105 випадків коронавірусу 676 759 - летальні, 10 939 473 осіб одужали.

У Великій Британії наразі зафіксовано 302 301 підтверджений випадок захворювання COVID-19 та 45 999 летальних випадків унаслідок недуги.

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