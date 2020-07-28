Джонсон заявляє про ознаки другої хвилі пандемії COVID-19 в Європі
Про це повідомляє BBC.
"Давайте абсолютно чесно розповімо про те, що відбувається в Європі: боюся, що серед деяких наших європейських друзів у деяких місцях ви можете побачити ознаки другої хвилі пандемії", - зазначив голова британського уряду.
Людей, які повертаються до Великої Британії з країни, яка не перебуває в урядовому списку безпечних країн, можуть оштрафувати до 1 000 фунтів, якщо вони не самоізолюються на 14 днів за зареєстрованою адресою.
"Що ми маємо зробити - це вживати швидких та рішучих заходів там, де, на нашу думку, ризики знову починають накопичуватися", - сказав Джонсон.
Як повідомлялося, Велика Британія з 26 липня запровадила двотижневий карантин для всіх, хто прибуває до країни з Іспанії.
Загалом у світі станом на ранок 28 липня кількість випадків COVID-19 становить 16 650 48. Одужали 10 234 971 особа, 656 621 пацієнт помер.
Фото: АА