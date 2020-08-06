В Україні планують робити до 25 тисяч ПЛР-тестів на добу вже у вересні

Міністерство охорони здоров’я планує у вересні збільшити кількість тестувань на COVID-19 до 25 тисяч ПЛР-тестів на добу.

Як передає Укрінформ, про це міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив на брифінгу під час поїздки до Львівської області.

“Коли я очолив Міністерство охорони здоров'я, ми робили 200 тестувань на добу. Завдання, яке поставлено, - щоб ми вийшли на 25 тисяч тестувань на добу вже у вересні. У нас є затверджені алгоритми, щоб людям, у яких є симптоматика на коронавірусну хворобу, максимально швидко робили тести, без зволікань”, - сказав Степанов.

Також, за його словами, є алгоритм як проводити тестування особам, які контактували з хворими на COVID-19.

Зараз, як додав Степанов, затримки в тестуванні можуть виникати через нестачу устаткування, фахівців, які проводять тестування.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 6 серпня в Україні лабораторно підтверджено 76 808 випадків COVID-19, за добу - 1318 нових. Протягом доби досліджено 17 976 зразків методом ПЛР. Усього проведено 1 116 641 ПЛР-дослідження.