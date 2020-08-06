Як правильно підготуватися до ПЛР-тесту

Центр громадського здоров’я України рекомендує здавати ПЛР-тести вранці, відразу після нічного сну.

Відповідні рекомендації розміщено на Фейсбук-сторінці ЦГЗ, повідомляє Укрінформ.

Згідно з ними, за шість годин до тесту не рекомендується вживати лікарські засоби для зрошення ротової порожнини і використовувати препарати для розсмоктування, а за три-чотири години до тестування не слід чистити зуби, жувати гумку, їсти і пити.

ПЛР-дослідження показує наявність чи відсутність в організмі людини ДНК або РНК вірусу.

За даними ЦГЗ, в Україні на цей час загалом проведено 1 116 641 досліджень методом ПЛР. Зокрема, минулої доби цим методом досліджено 17 976 зразків.

Матеріал для дослідження відбирають медичні працівники або представники мобільних медичних бригад. Вони обов’язково мають бути у засобах індивідуального захисту, нагадують у ЦГЗ.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 6 серпня лабораторно підтверджено 76 808 випадків COVID-19, з них за добу – 1318.

фото: Сергій Гудак