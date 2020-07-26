До 25 % негативних результатів ПЛР-тестів можуть бути недостовірними - МОЗ

За різними даними, до 20-25 відсотків негативних результатів ПЛР-досліджень можуть бути хибними.

Про це інформує пресслужба МОЗ у Facebook.

«За різними даними, до 20-25 відсотків результатів ПЛР-досліджень можуть бути хибно негативними», - йдеться у повідомленні.

У МОЗ нагадали, що для ПЛР-тестування береться мазок з ротоглотки.

«В разі, якщо вірус сконцентрувався в нижчих відділах дихального тракту, результат такого ПЛР-тестування може бути хибно негативним. На достовірність результату впливає також дотримання умов відбору та транспортування біологічного матеріалу до лабораторії», - уточнюється у повідомленні.

Як повідомлялося, в Україні станом на 26 липня лабораторно підтверджено 64 849 випадків COVID-19, з них за добу – 920. Зафіксовано 15 нових летальних випадків. Одужали 310 пацієнтів.

Загалом в Україні зареєстровано 1605 смертей від COVID-19. Одужали – 35 807 осіб.

Уряд з 12 березня 2020 року запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. У травні розпочалося поступове зняття карантинних обмежень. Востаннє Кабінет міністрів продовжив адаптивний карантин до 31 серпня.