У МОЗ спростували інформацію про ПЛР-тест для відвідування у лікарнях

В Україні немає заборон щодо відвідування близьких у лікарнях, крім відвідування хворих на COVID-19, та не існує обов'язкової умови при відвідуванні мати довідку щодо негативного результату ПЛР-тестування на коронавірус.

Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Не існує жодних заборон щодо відвідування. Не існує обов'язкової умови при відвідуванні мати довідку щодо негативного результату ПЛР-тестування. Єдина заборона стосується хворих на коронавірус, що перебувають з цим діагнозом у лікарнях. Їх відвідувати не можна. В той же час коли ви відвідують свою близьку людину в лікарні, подумайте, чи у вас немає коронавірусу, тому якщо до основного захворювання яким хворіє ваша близька людина, ще додасться COVID-19 це може ускладнити перебіг основної хвороби і серйозно вплинути на здоров'я близької вам людини", - сказав Степанов.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 25 липня в Україні лабораторно підтверджено 63 929 випадків COVID-19, за добу - 1 106. За час пандемії коронарвірусу в Україні на цей недуг захворіло понад 4500 дітей та майже 8300 медичних працівників.