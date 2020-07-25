В Україні на COVID-19 захворіли майже 8300 медиків та понад 4500 дітей

За час пандемії коронарвірусу в Україні на COVID-19 захворіло понад 4500 дітей та майже 8300 медичних працівників.

Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Загалом за час пандемії захворіли 63 929 людей з них 4529 дітей а також 8274 медичних працівників. Загалом одужали 35 497 людей, летальних випадків 1590", - сказав Степанов.

З його слів, в розрізі регіонів найбільша кількість випадків коронавірусної хвороби за останню добу зареєстрована у Рівненській області - 143, місті Київ - 129, Львівській області 114, Одеській області - 97 та Івано-Франківській - 85.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 25 липня в Україні лабораторно підтверджено 63 929 випадків COVID-19, за добу - 1 106.