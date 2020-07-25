З 2700 апаратів ШВЛ в Україні використовують 170 - Степанов

З початку пандемії в лікарнях по всій країні було встановлено майже 900 апаратів ШВЛ, усього в лікарнях першої хвилі їх налічується близько 2700, з цієї кількості наразі задіяно 170.

Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За останні чотири місяці з початку пандемії ми додатково встановили в лікарнях по всій країні майже 900 апаратів ШВЛ. Якщо ми говоримо про лікарні першої хвилі, то загальна кількість встановлених апаратів ШВЛ складає близько 2700. Зараз із цієї кількості 170 апаратів зайнято. Наші лікарі намагаються робити все можливе в такий спосіб, щоб не доводити людину до штучної вентиляції легень", - сказав Степанов.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 25 липня в Україні лабораторно підтверджено 63 929 випадків COVID-19, за добу - 1 106. За час пандемії коронавірусу в Україні захворіло понад 4500 дітей та майже 8300 медичних працівників.