Лікарням Києва передали п'ять апаратів ШВЛ

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської державної адміністрації.

«Компанія «Епіцентр» передала 5 апаратів штучної вентиляції легень лікарням столиці. Нові апарати ШВЛ отримали київські міські клінічні лікарні №№ 3, 5 та 6», - йдеться в повідомленні.

Лікарням Києва передали 5 апаратів ШВЛ / Фото: Олена Худякова. Укрінформ

Зазначається, що апарати Oricare V8600 – сучасне реанімаційне обладнання експертного класу. Вони компактні та мобільні, з потужним акумулятором та не потребують наявності компресора. Це робить Oricare V8600 легким у переміщенні і дозволяє ефективно використовувати його у відділеннях реанімації та інтенсивної терапії.

«Компанія «Епіцентр» докладає всіх зусиль, щоб допомогти медикам протистояти COVID-19. Ми взяли на себе зобов’язання забезпечити лікарні України сучасним обладнанням та сьогодні передаємо першу партію апаратів ШВЛ Oricare V8600 виробництва США до медичних закладів Києва», – сказав заступник генерального директора компанії «Епіцентр К» Володимир Гончаров.

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Він також додав, що апарати ШВЛ є ключовим елементом у лікуванні пацієнтів із коронавірусом, які мають важкі ускладнення дихальної системи та потребують госпіталізації.

Як повідомлялося, в Україні станом на 6 липня підтверджено 49 043 випадки COVID-19, з них 1262 летальних, 21 703 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 543 нові випадки.