ВООЗ та Євросоюз передали обладнання для 27 лабораторій в Україні

ВООЗ та Євросоюз передали Україні обладнання, реагенти та розхідні матеріали загальною вартістю 3,5 млн євро для 27 лабораторних центрів, що здійснюють дослідження на виявлення COVID-19.

Про це на брифінгу сказав керівник відділу «Місцевий та людський розвиток» Представництва ЄС в Україні Фредерік Куне, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Криза з COVID-19 стала великою несподіванкою, ЄС та держави-члени Європейського Союзу готові надати підтримку в управлінні цією кризою. ...27 лабораторій отримають обладнання загальною вартістю 3,5 млн євро. Ми впевнені, що це дійсно дуже допоможе», - сказав Куне.

ВООЗ та Євросоюз передали Україні обладнання для лабораторних центрів / Фото: Тарасов Володимир. Укрінформ

Серед обладнання, зокрема, 25 ампліфікаторів для проведення ПЛР-досліджень. Поставки будуть розподілятися по лабораторіях відповідно до потреб, визначених МОЗ та Офісом Президента, і триватимуть до кінця серпня. Обладнання, яке буде передано лабораторіям, дозволить скоротити час на проведення лабораторного дослідження з виявлення збудника коронавірусної хвороби, і таким чином збільшити кількість тестувань.

Як зазначив на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, надане обладнання дозволить вдвічі, а то і втричі збільшити кількість тестів на COVID-19, які здійснюють обласні лабораторні центри.

Зараз, за його словами, Україна проводить до 80 тис. тестів на COVID-19 на тиждень.

«Кількість лабораторій, яка була на самому початку епідемії – три. Вони проводили 200-300 досліджень на добу. Сьогодні ми маємо в нашій системі реагування 82 лабораторії, які проводять до 14 тисяч досліджень на добу і близько 80 тис. на тиждень», - сказав Ляшко.

Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня ЄС та ВООЗ передали Україні матеріальну допомогу для закладів в охорони здоров’я – медичні маски, рукавички та інші засоби індивідуального захисту. Всього ЄС виділив для допомоги Україні в боротьбі з коронавірусом 190 млн євро.

Станом на 6 липня в Україні підтверджено 49 043 випадки COVID-19, з них 1262 летальних, 21 703 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 543 нові випадки.