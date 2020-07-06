Єврокомісія дає €75 мільйонів німецькій компанії на розробку вакцини від коронавірусу

Єврокомісія оголосила у понеділок про виділення Європейським Інвестиційним банком кредиту на 75 мільйонів євро для фармакологічної німецької компанії CureVac для розробки та виробництва перспективної вакцини проти COVID-19.

Відповідне повідомлення оприлюднене на сайті Європейської Комісії.

«ЄІБ та компанія біофармакологічна фірм CureVac, яка розробляє інноваційні препарати на основі оптимізованих носіїв інформації рибонуклеїнової кислоти (mRNA), уклали кредитну угоду на 75 мільйонів євро, що має підтримати зусилля з розробки вакцин проти інфекційних захворювань, включаючи перспективні вакцини для запобігання коронавірусній інфекції… Кредит профінансований Фондом боротьби проти захворювань в рамках дослідницької програми ЄС «Horizon 2020», - йдеться у повідомленні.

Як зазначила з цього приводу Єврокомісар з питань інновацій, досліджень, культури, освіти та молоді Марія Габріель (Mariya Gabriel), Єврокомісія продовжує надавати цілеспрямовану допомогу медичній промисловості та дослідницьким організаціям у розробці препаратів проти COVID-19, оскільки про подолання коронавірусу можна буде говорити лише після винаходу надійної вакцини проти нього.

«Нещодавно ми представили нашу стратегію з прискорення розробки вакцин, по їх виробництву та застосуванню. З початку пандемії ми збільшили фінансування Фонду боротьби проти захворювань на 400 мільйонів євро, що дозволило ЄІБ підтримувати масштабні проєкти з відповіді на коронавірус. Завдяки нашій підтримці компанії CureVac прискоримо зусилля з пошуку безпечного та ефективного рішення для всіх, у Європі та у світі», - наголосила єврокомісар.

За даними Єврокомісії, на сьогодні ЄІБ підтримує 13 компаній за допомогою кредитного пакета на загальну суму у 316 мільйонів євро для розвитку ліків, вакцин та засобів діагностики проти різних інфекційних захворювань, в першу чергу – від коронавірусу.

Як вже повідомляв Укрінформ, німецька біотехнологічна компанія CureVac одержала дозвіл на проведення клінічних досліджень вакцини від коронавірусу нового типу. Це вже другий дозвіл на клінічні дослідження вакцини від коронавірусу у Німеччині. Наприкінці квітня Інститут імені Пауля Ерліха дозволив клінічні випробування вакцини компанії Biontech.

Загалом у світі, за даними ВООЗ, до 9 червня було видано 11 дозволів на проведення клінічних досліджень такої вакцини на людях.