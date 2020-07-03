ВООЗ очікує перші результати випробувань ліків від COVID-19 за два тижні

Всесвітня організація охорони здоров’я очікує отримати перші попередні результати клінічних випробувань ліків від коронавірусу через 2 тижні.

Про це на брифінгу заявив голова ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус.

"Перші результати випробувань препарату від COVID-19 очікуються через 2 тижні", - сказав він.

Водночас керівник програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров'я Майк Райан не став прогнозувати, коли препарат від коронавірусу стане доступним масовому споживачу. За його словами, питання не в тому, коли розроблять ефективну вакцину від COVID-19, а в тому, як скоро зможуть налагодити її масове виробництво.

За даними Worldometer, у світі підтверджено 11 084 167 випадків зараження коронавірусом, зокрема 526 358 летальних, одужало 6 208 643 особи.