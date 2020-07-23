Львівщина лідирує у «червоному» списку МОЗ

Чому область і Львів ніяк не можуть виборсатися із «коронавірусної повені»

22 липня 2020 року Міністерство охорони здоров’я опублікувало оновлену таблицю показників, які визначають можливість послаблення карантинних обмежень у регіоні. Львівська область не може послабити протиепідемічні заходи з двох причин: по-перше, коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить більш як 11%, а по-друге – в 7 разів вищий показник динаміки зростання випадків інфікування. Чому Львівщина, і зокрема обласний центр, ніяк не можуть виборсатися із «коронавірусної повені» – у лікарів-експертів, влади та громадськості дізнавалася кореспондентка Укрінформу.

ПОНАД СОТНЮ ІНФІКОВАНИХ ЩОДНЯ

На сьогодні у Львівській області зафіксовано 124 нових випадки інфікування COVID-19, учора – 114, позавчора – 115, і так уже впродовж місяця. І регіон ніяк не може зменшити позначку в понад сотню. Загалом на Львівщині за увесь час пандемії підтверджено 8353 інфікованих особи. Коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить 16,11% при нормі 11%.

Орест Чемерис / Фото: Facebook

«Якщо говорити про кількість виявлених інфікованих, то вона відображається в абсолютних числах, а якщо зробити перерахунок на 100 тис. населення, то бачимо: 124 пацієнти на 2,5 млн, й 100 чоловік на область, у якій населення мільйон, відповідно, виходить, що ситуація гірша там, де менша кількість населення. Львівська область є чисельною і ми робимо велику кількість ПЛР-тестів – це понад 115%», – повідомляє начальник департаменту здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис. І додає: «Ситуація з ковідом є контрольована, стабільна. Тримається та сама кількість звернень».

Очільниця міського штабу із прийняття оперативних рішень в умовах загрози епідемії коронавірусної інфекції у Львові Галина Слічна каже, що висока кількість виявлених випадків може убезпечити інших: «Я вважаю, що чим більше ми виявляємо людей – тим краще, тому що ми не даємо можливості поширюватися вірусу”.

Галина Слічна також повідомила, що насправді кількість ПЛР-досліджень, які проводять державні лабораторії Львівщини, за останній місяць зменшилася, а річ тут – у наказі від 26 червня 2020 року «Про організацію лабораторного тестування осіб з підозрою на коронавірусну хворобу», який підписали Департамент охорони здоров’я Львівської ОДА разом зі Львівським обласним лабораторним центром МОЗ України та розповсюдили по закладах охорони здоров’я області.

Галина Слічна / Фото з особистого архіву

«Раніше наша позиція була, і я вважаю, що вона була дуже правильною, що якщо людина має пневмонію або ГРЗ, або ознаки вірусного захворювання, то такій людині в першу чергу слід проводити ПЛР-аналіз. Зараз, відповідно до цього наказу, є певні обмеження й чітко визначено, яким категоріям людей, що захворіли, можуть проводитися ПЛР-тестування. Тому, я думаю, що через це кількість тестів і зменшилась», – каже Галина Слічна.

У той же час у Львівському обласному лабораторному центрі МОЗ України стверджують, що зазначений документ, навпаки, врегулював роботу лабораторій.

«Цей наказ виданий на основі міністерського. Справа в тім, що часто-густо необґрунтовано відбиралися проби, і ми не знали, від кого вони, чи людина їде за кордон і має потребу, чи вона вернулася з-за кордону, чи просто це робилося бездумно від всіх контактних осіб. І це свого часу привело до того, що в нас було значне перевантаження лабораторій пробами, – згадує ситуацію минулого місяця заступник директора Львівського обласного лабораторного центру МОЗ України Олег Когут. – А зараз, щоб така ситуація була врегульована, списки складають лікуючі лікарі, а контактні особи погоджуються працівниками епідеміологічної служби. Якраз цей наказ і врегулював дослідження, тут не йдеться про збільшення чи зменшення, а визначено категорії людей, які повинні пройти ПРЛ-тестування».

Олег Когут

Щодня у Львівській області лабораторії у шести медичних закладах Львова проводять близько тисячі ПЛР-тестів. Це лабораторії у 2-й і 3-й міських поліклініках, 1-й і 4-й міських лікарнях, міській дитячій лікарні на вул. П.Орлика й Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги, а від 20 липня – ще й у Львівській лікарні швидкої допомоги на базі Держпродспоживслужби, яка поки що працює у тестовому режимі. Всі результати стікаються до Львівського обласного лабораторного центру МОЗ України, який виводить статистику.

Галина Слічна зазначає: «Важливо звернути також увагу на те, звідки надходять ПЛР-тести. Статистику, яку ми подаємо, отримуємо від Львівського обласного центру, бо вся інформація про ковід сходиться туди. Приватні клініки на сьогодні у Львові проводять дуже багато тестувань і це є в загальній кількості».

Наприклад, візьмемо дані за 15 липня, у цей день на Львівщині було проведено 1144 ПЛР-тести, з них 457 – у приватних лабораторіях, тобто майже половина. Загальний результат позитивних – 197. Але наскільки ця цифра точна?

«Це суто статистичні дані, я не можу перевірити, чи вони достовірні. Це тільки прохання може бути до них з боку Львівського обласного лабораторного центру – подавати таку інформацію», – каже Олег Когут.

А далі – ще цікавіше. Виявляється, що вже 3 дні приватні лабораторії Львівщини не надсилають дані про проведені ПЛР-тести до Львівського обласного лабораторного центру МОЗ України. Відповідно, кількість проведених досліджень у статистиці знизилася і на 22 липня становить – 607, а позитивних результатів так і залишилося понад сотню.

У Департаменті охорони здоров’я ЛОДА зазначили, що знають про цю проблему, адже в області ПЛР-тестування роблять 8 приватних лабораторій. Проте впливу на приватників влада не має, співпраця йде в умовах домовленостей. Сьогодні з департаменту скерували лист і сподіваються, що ситуація налагодиться.

«Інформація про статистику надходила раніше, і я сподіваюся, що після сьогоднішнього нашого нагадування вона відновиться», – повідомив Орест Чемерис.

Сьогодні – 124 нових випадки інфікування, такі дані Львівщина подає у МОЗ. Та виявляється, що ця цифра може бути й неточною, особливо без результатів із приватних лабораторій, де проходить діагностику майже половина пацієнтів.

СТРІМКА ДИНАМІКА

Показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 застосовується у разі реєстрації більш як восьми випадків на 100 тис. населення сумарно за останні сім днів. У Львівській області він аж зашкалює – 77,78% при нормі менше ніж 10%. Швидке розповсюдження коронавірусу чомусь ні влада, ні лікарі, ні самі львів’яни не пов’язують із послабленнями карантинних обмежень. А може годилося б?

Максим Козицький

Голова Львівської облдержадміністрації Максим Козицький каже, що ще рано робити висновки: «У нас динаміка в межах 110-140, так, це понад 70%. Це дійсно перевищення, адже це динаміка за останні 8 днів... Я думаю, це триватиме ще тиждень або два, і з цього можна буде робити висновки. На даний момент по Львову менше захворілих, починають наздоганяти райони».

А у Львівському обласному лабораторному центрі зауважили, що статистика МОЗ доводить правдивість поданої інформації: «Динаміка реальна, така, яка є в області. Нічого не завуальовується. Нічого не приписується. Нічого не приховується», – каже заступник директора лабцентру Олег Когут.

Ігор Зінкевич / Фото: Facebook

Та чи відчувають небезпеку стрімкого поширення вірусу самі львів’яни? Запитали у громадського активіста, депутата Львівської міської ради Ігоря Зінкевича. «Сказати, що зараз критична ситуація, не можу. Я щасливий, що зараз живу в Львові. Я спілкуюся з великою кількістю лікарів, знаю, що ситуація в нас стабілізувалася. Ми проводимо як державні, так і приватні тести. Я б не сказав, що є така супер-ситуація по цілій Україні», – вважає Зінкевич.

На його думку, ми самі маємо дбати про себе і близьких, щоб не інфікуватися, і перш за все слід турбуватися про гігієну. «Під час карантину Україна зіштовхнулася з тим, що в нас була слабка медицина, але гігієна в нас взагалі ніяка була, в українців. Тому ця ситуація підняла питання гігієни і розуміння того, що це таке… А щодо загальної критичності – я би так не сказав».

Максим Степанов

18 липня міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу заявив, що МОЗ ініціює кадрові зміни в Департаменті охорони здоров'я Львівської ОДА, оскільки, комісія міністерства, яка була направлена раніше в область з перевіркою, виявила недоліки в організації заходів по боротьбі з епідемією коронавірусу. За його словами, в ході перевірки виявлено, що "багато чого не виправлено" і на деякі речі навіть ніхто не "звернув увагу".

Під час пресконференції Максим Козицький так відповів на цю заяву міністра: «Я персонально відчуваю відповідальність за те, що робиться із захворюванням на ковід і лікуванням пацієнтів у нас в Львівській області. Я вважаю, що тут відповідальність адміністрації, насамперед, лікувальних закладів, а також населення, яке має відповідально ставитися до карантинних заходів. З Міністерством охорони здоров’я у нас робочі стосунки, міністр дійсно приїжджав. Звернув увагу на кілька моментів, які ми мали відпрацювати – і на основі цього приїжджала комісія. Да даний момент ми чекаємо зворотного зв’язку, щоб уточнити ті питання, на які маємо звернути свою увагу. На сьогодні не передбачаю кадрових змін у департаменті».

ЗІ СВІТУ ПО НИТЦІ – ЛІКАРНІ ГОТОВІ ПРИЙМАТИ ХВОРИХ

Завантаженість лікарень Львівської області є у межах норми і складає 40,17%, хоча щодня на госпіталізацію відправляють 60-80 чоловік. Досягти такої ситуації Львівщині вдалося завдяки відкриттю лікарень, так званої «другої хвилі» для прийому інфікованих COVID-19.

Сьогодні у стаціонарах перебуває 922 хворих, серед них 69 людей – у реанімації, 17 підключені до ШВЛ.

«Лікарні всім забезпечені, працюють стабільно. Для хворих, які звертаються, місць у лікарнях абсолютно достатньо, проблем немає», – зазначив Орест Чемерис, начальник департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА.

Його слова підтверджує й Галина Слічна, очільниця міського штабу із ухвалення оперативних рішень в умовах загрози епідемії коронавірусної інфекції у Львові: «Насамперед треба оцінювати, які хворі поступають до нас, тому що був період, коли насправді ми мали важких хворих і лікарні дуже швидко заповнювалися. Саме це стало причиною, щоб відкрити для ковіду Лікарню швидкої допомоги на Топольній. Зараз я бачу ситуацію, яка більш-менш стабілізується. Більше людей одужує. Набагато зменшилась кількість летальних випадів».

Олег Самчук

У лікарні швидкої допомоги, про яку говорить Слічна, зараз перебуває 80 хворих коронавірусом. Це найбільша лікарня в Західній Україні, що приймає інфікованих COVID-19, але окрім них – тут ще є сотні інших хворих. Які умови в лікарні та як пристосувалися до роботи під час пандемії, безпосередньо дізнавалися в головного лікаря – Олега Самчука. Він зазначив, що лікарня з 27 червня офіційно працює з хворими на ковід, але насправді їх приймали і раніше.

«У нас є 80 пацієнтів із підозрою, в 31-ї особи підтверджений ПЛР, з них 5 осіб у реанімації, всі старшого віку. Зараз надходить близько 8-ми чоловік на день. Але всі особи, які приходять до нас із підозрою на ковід, не потрапляють у загальний потік людей, при надходженні ми їх проводимо через ізолятор, щоб мінімізувати контакти з іншими. Для них виділили ціле крило, відповідний поверх на 100 ліжок. Станом на сьогодні є все необхідне. Місто з небайдужими волонтерами допомогло, і ми були в запасі на 3-4 місяці, але зрозуміло, що ці запаси щодня зменшуються, тому потрібно їх весь час поновлювати. Ми закупляємо зі свого балансу. Від держави коштів ще не отримували», – розповів Самчук.

Як зазначили у Львівській облдержадміністрації, на даний момент 11 закладів охорони здоров’я лікують хворих на коронавірус, ще 16 – у повній готовності до надання допомоги.

«Медична система повністю справляється з тими зверненнями, що до нас надходять. Наші лікарні забезпечені засобами індивідуального захисту, ми надаємо допомогу пацієнтам, які звертаються», – каже очільник області Максим Козицький.

ЛЬВІВЩИНА, КОРОНАВІРУС

Насправді, на запитання, чому в Львівській області стільки інфікованих COVID-19, чому регіон ніяк не може покинути «чорний список» МОЗ, чіткої відповіді не дає ніхто.

Чи може бути причиною цього послаблення карантинних обмежень? Можливо. Чи відкриття туристичного сезону «по-львівськи»? Запросто. А може, недостатній контроль за дотриманням норм і правил з боку моніторингових груп? Та скоріш за все – справа у легковажності. Українці звикли шукати винних – будь-кого, крім себе, виправдовувати свою недбалість або ж взагалі робити вигляд, що нас це не стосується. Але життя громади – це колективна відповідальність.

«Ми не можемо зловити вірус, наше завдання як адміністрації – підготувати і бути готовими до великої кількості захворілих. Але люди мають розуміти, що треба дотримуватися заходів карантину, тоді інфікування піде на спад. Комісія ТЕБ і НС спирається на 4 показники від МОЗ, і якщо ми будемо бачити покращення ситуації протягом 3-х днів, можемо збирати епідеміологів, лаборантів, лікарів, які дають рекомендації, щодо послаблення карантинних обмежень», – зазначив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

«Процес цей триватиме не місяць, не два, не рік. Нам, насправді, треба по-іншому навчитися жити, виробляти в собі інші навички. Дуже добре це сприймають діти, бо вони вміють виконувати правила. І якщо люди, мешканці будуть дотримуватися елементарних речей, то це унеможливить захворювання. Хворіють переважно сім’ями, бо мають спільний побут. Нічого не дасть посилення карантину, нічого доброго не буде з цього, просто треба бути максимально обережними, дотримуватися фізичної дистанції. Словом, трошечки змінити своє життя зараз у цей час», – так підсумувала ситуацію з пандемією в нинішніх умовах Галина Слічна.

«Ще китайці казали, коли в них цей спалах відбувся, що не менше року-півтора знадобиться для розроблення вакцини. Отже, лише від нас залежить наше здоров’я і здоров’я наших рідних. Ми самі маємо застерігатися, щоб не інфікуватися. І наше зловживання в буденному житті: гуляння, немиті руки, невикористання дезінфекторів – буде призводити до захворюваності», – ділиться порадами Ігор Зінкевич, громадський активіст, депутат Львівської міської ради.

Вірус не зникне. При всіх послабленнях карантину відповідальність лягає на нас, під час пандемії бережений не лише себе береже.

Людмила Гринюк, Львів