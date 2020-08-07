Пекарню "Київхліба" закрили на карантин через спалах коронавірусу
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу зазначив Київський міський голова Віталій Кличко.
"Щодо того, як розповсюджується хвороба, і де в Києві зафіксували нові спалахи вірусу. Зокрема, на підприємстві "Київхліб" спочатку троє працівників пекарні №8 звернулися до лікарів із симптомами коронавірусу. Тести підтвердили в них COVID-19. Після цього обстежили та протестували весь колектив 77 працівників. 37 людей виявилися інфікованими", - сказав Кличко.
Він повідомив, що цех-пекарню закрили на карантин, там здійснюють посилену дезінфекцію. Всі хворі та контактні особи перебувають на самоізоляції.
Кличко також повідомив, що у Солом’янському районі захворів один із фахівців районного управління освіти.
"На сьогодні встановили 62 людини, з якими контактував хворий. У трьох із них підозра на коронавірус", - зазначив він.
Як повідомлялось, за минулу добу ще в 186 жителів столиці виявили коронавірус за минулу добу.
В Україні станом на 7 серпня лабораторно підтверджено 78 261 випадок COVID-19, з них за добу – 1453.