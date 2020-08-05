У Херсоні через спалах COVID-19 закрили на карантин лікарню

Як передає Укрінформ, про це повідомляє сайт Херсонської ОДА.

«У зв’язку з виявленням спалаху коронавірусної інфекції у пацієнтів та медичних працівників Херсонської міської клінічної лікарні ім. Лучанського, у закладі з 5 по 18 серпня буде припинено виписку й прийом дорослих та дітей планового, ургентного (невідкладного) порядку, вагітних, роділь, породіль», - йдеться у повідомленні.

Таке рішення ухвалила обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

За словами директора Департаменту здоров’я облдержадміністрації Віктора Короленка, наразі вже підготовлено відповідний наказ, який регулює порядок звернення пацієнтів Дніпровського району, потреби жителів якого обслуговує лікарня. Вони зможуть звернутися до інших визначених у документі закладів охорони здоров’я міста Херсона.

Як зазначив головний лікар лікарні ім. Лучанського Володимир Ларіонов, виписувати хворих з лікарні будуть тільки за результатами негативного ПЛР-тесту. Крім того, продовжить роботу міський центр серця, який функціонує на базі лікарні. Усіх його пацієнтів та медичних працівників наразі тестують на наявність коронавірусу.

Як додав у розмові з кореспондентом Укрінформу начальник обласного штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації Юрій Ромаскевич, міський центр серця працюватиме, оскільки там є можливість автономного входу.

Як повідомляв Укрінформ, у Херсоні виявили коронавірус у шести медпрацівників міської лікарні ім. Лучанського та у трьох пацієнтів - всі вони з реанімаційного відділення. Стан одного пацієнта, який був доправлений в обласну інфекційну лікарню, важкий, медики борються за його життя.

Наразі Херсонщина входить у «зелену» карантинну зону. В області станом на ранок 5 серпня, 241 лабораторно підтверджений випадок захворювання на коронавірус. З них: 211 людей побороли недуг; 27 - інфіковано на COVID-19. Три людини померли.