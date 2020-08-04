У Херсоні - спалах коронавірусу у міській лікарні

У Херсоні коронавірус виявили у лікаря та двох медичних сестер реанімаційного відділення Херсонської міської клінічної лікарні ім. Лучанського, а також у хворого з цього відділення.

Про це повідомив кореспонденту Укрінформу директор департаменту здоров’я ОДА Віктор Короленко.

«Один лікар і дві медичні сестри з реанімаційного відділення – підтвердили зранку ПЛР-дослідженням. У решти п’яти медичних працівників ПЛР-тест негативний», - зазначив Короленко.

Також коронавірус виявили у хворого, він потрапив у лікарню 29 липня з пневмонією, а до цього лікувався самостійно 5 днів вдома. Оскільки всім пацієнтам з пневмонією у лікарнях проводять ПЛР-дослідження на COVID-19, хворого чоловіка також перевірили на коронавірус. «Він був негативний, цей ПЛР-тест. Тому лікували звичайно, як пневмонію. Позавчора помітили, що в одного з лікарів з’явилися нежить, кашель, такі катаральні явища. А у нас в такому випадку всіх медичних працівників обстежують (на коронавірус – ред.)», - зазначив Короленко.

Наразі перевіряють усіх контактних осіб, встановлюють, хто саме був джерелом інфікування, розповів начальник Херсонського обласного штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації Юрій Ромаскевич. До проведення ПЛР-досліджень долучилася лабораторія Херсонської обласної інфекційної лікарні.

Наразі Херсонщина входить у «зелену» карантинну зону. В області станом на ранок 4 серпня, 230 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них: 209 людей побороли недуг; 18 - інфіковано на COVID-19. Троє людей померли.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 4 серпня в Україні лабораторно підтверджені 74 219 випадки COVID-19, за добу — 1061 новий.