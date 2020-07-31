В одному з районів Рівненщини посилять карантин через спалах COVID-19

У Костопільському районі Рівненщини, де за тиждень виявили 124 хворих на коронавірус, посилять карантинні заходи.

Зокрема, не працюватимуть ресторани, продуктові і речові ринки, припиняться пасажирські перевезення.

Таке рішення прийняли на позачерговому засіданні обласної комісії з питань ТЕБ та НС, повідомляє пресслужба Рівненської обласної держадміністрації.

"На Костопільщині посилюють карантинні заходи", - йдеться у повідомленні.

За останні 7 днів у районі зафіксовано значний приріст хворих на коронавірус - виявлено 124 особи з діагнозом COVID-19, що склало 193,9 випадків на 100 тисяч населення. Тому на території району упродовж наступних семи днів забороняється: проведення масових заходів, у яких бере участь понад 10 осіб, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування; робота розважальних закладів та діяльність закладів громадського харчування (крім роботи літніх майданчиків, доставки їжі та замовлень на винос); регулярні та нерегулярні пасажирських перевезень на міських автобусних маршрутах у режимі маршрутного таксі, у приміському, внутрішньорайонному сполученні; робота речових та продуктових ринків, точок продажу іноземних товарів.

Також головним управлінням Держпродспоживслужби та Нацполіції області, районним адміністраціям та органам місцевого самоврядування доручено значно посилити контроль за дотриманням карантинних заходів населенням та керівниками установ, організацій та закладів, зокрема, громадського харчування, стоматології, транспорту, ринків, перукарень, косметичних кабінетів, особливо у Костопільському районі.

За інформацією Рівненської ОДА, за попередню добу в області виявлено 82 нові інфікування COVID-19, станом на ранок 31 липня - ще 52 нових випадки. Всього за час пандемії зафіксовано 6076 випадків захворювання на коронавірус. Зареєстровано 93 летальні випадки, спричинені COVID-19. Подолали хворобу 4693 людини.

Як повідомляв Укрінформ, cтаном на 31 липня в Україні лабораторно підтверджені 69 884 випадки COVID-19, за добу — 1090 нових.