Київ та дев'ять областей не готові до послаблення карантину - МОЗ

В Україні станом на 12 серпня Київ та дев'ять областей не відповідають необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Про це передає Укрінформ з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

Згідно з ними, поки що не готові до пом’якшення карантину Київ, Волинська, Житомирська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Рівненська, Сумська, Харківська, Чернівецька області.

Дані щодо Автономної Республіки Крим та Севастополя відсутні.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 12 серпня в Україні лабораторно підтверджено 84 548 випадків захворювання на COVID-19, зокрема за добу 1433.