У Києві за добу зафіксували 182 випадки COVID-19

На сьогодні у столиці вже 9869 підтверджених випадків COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Фейсбуці.

"Кількість хворих на коронавірус в Києві продовжує зростати щодня. 182 виявлених випадки - тільки за минулу добу", - заявив Кличко.

За його словами, серед тих, хто захворіли: 86 жінок, віком від 19 до 85 років, і 8 дівчаток - від 2 до 13 років; 83 чоловіки, віком від 19 до 82 років та п’ятеро хлопчиків - від 2 до 14 років. Захворіли, зокрема, і п’ятеро медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 27 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

За минулу добу одужала 31 людина. Усього коронавірус подолали 3278 мешканців Києва.

Кличко зазначив, що найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 39, у Деснянському – 24, в Солом’янському та Оболонському районах – по 21 випадку.

"Не ігноруйте загрозу. Одягайте маску в публічних місцях, у транспорті. Тримайте також соціальну дистанцію. Не забувайте часто мити руки та користуватися антисептиком. Бережіть себе!", - наголосив Кличко.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 12 серпня лабораторно підтвердили 84 548 випадків COVID-19, із них за добу – 1 433.

Раніше Київський міський голова Віталій Кличко попередив, що столиця може повернутися до суворих обмежень у випадку різкого сплеску захворювання, щоб не допустити колапсу медицини і високої смертності серед хворих.