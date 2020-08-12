В Україні за добу - 1 433 випадки коронавірусу

В Україні станом на 12 серпня лабораторно підтвердили 84 548 випадків COVID-19, із них за добу – 1 433.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на ресурс РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.

Згідно з даними ресурсу, за добу померли 19 людей, одужали 752.

Загалом від початку пандемії в Україні померло 1970 інфікованих, одужало вже 45 686 людей.

Найбільше інфікованих за добу виявлено у Львівській області (166), Харківській (139), Івано-Франківській (128), Чернівецькій (113), а також у місті Києві (182).

Як повідомляв Укрінформ, за даними Worldometer, у світі станом на ранок 12 серпня зареєстровано 20 525 152 випадки COVID-19, зокрема 745 960 летальних, одужало 13 445 997 людей.