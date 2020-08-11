На Тернопільщині - спалах COVID-19 на підприємстві, яке виробляє кабелі для Volkswagen

На Тернопільщині лабораторно підтверджено 33 випадки захворювання на коронавірус у філії ТОВ «СЕ Борднетце Україна».

Про це з посиланням на Фейсбук голови Тернопільської ОДА Володимира Труша повідомляє Укрінформ.

Зазначається, що на підприємстві проведено дезінфекцію приміщень і посилено протиепідемічні заходи.

В області активними залишаються три спалахи COVID-19 в організованих колективах. Крім філії ТОВ «СЕ Борднетце Україна», вогнища коронавірусу зберігаються у Петриківському обласному геріатричному пансіонаті (24 підтверджених випадки) і в КП «Тернопільводоканал» (10 лабораторно підтверджених випадків).

Загалом в області зареєстровано 9 спалахів COVID-19, шість з яких ліквідовані.

"СЕ Борднетце-Україна" - виробник кабельно-провідникової продукції для автоконцерну Volkswagen. У компанії працює понад 6 тисяч осіб у Байківцях (Тернопільський район), Чернівцях, Чорткові та Хмельницькому.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 11 серпня лабораторно підтвердили 83 115 випадків COVID-19, із них за добу – 1 158.