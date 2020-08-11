В Україні підтвердили 83 115 випадків COVID-19, за добу - 1 158

В Україні станом на 11 серпня лабораторно підтвердили 83 115 випадків COVID-19, із них за добу – 1 158.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на ресурс РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.

За добу померли 29 осіб, загалом із початку пандемії - 1 951. Видужали за добу 575, із початку пандемії - 44 934. Наразі хворіють 36 230 осіб, за добу додалося 554 пацієнтів.

За добу найбільшу кількість інфікованих виявили у Львівській області - 161 особа (загалом 11 142), Одеській - 134 (4 364), Харківській - 129 (5 030), Івано-Франківській - 114 (5 911). У місті Київ виявили 123 нових випадків (загальна кількість 9 687).

Як повідомляв Укрінформ, в Україні захворюваність на коронавірусну інфекцію COVID-19 зросла у майже 2,5 раза у порівнянні з епідеміологічною ситуацією у червні. Станом на 10 серпня лабораторно підтвердили 81 957 випадків COVID-19, із них за добу – 1008.

Станом на ранок 11 серпня у світі зафіксовано понад 20,2 мільйона випадків коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сайт Worldometer.

В Україні до 31 серпня діє адаптивний карантин. Тобто обмежувальні заходи можуть пом’якшувати чи посилювати залежно від епідемічної ситуації в кожному регіоні.