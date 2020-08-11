У світі - понад 20,2 мільйона випадків коронавірусу

Станом на ранок 11 серпня у світі зафіксовано понад 20,2 мільйона випадків COVID-19.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сайт Worldometer.

Як зазначається, загалом з 20 254 685 випадків COVID-19 738 930 - летальні, 13 118 618 осіб одужали. 1% або 64 538 хворих у світі знаходяться у серйозному або критичному стані.

Коронавірус зафіксували у 213 країнах та територіях.

Протягом минулої доби у світі від COVID-19 померло 4 558 людини.

Лідерами за кількістю хворих на COVID-19 у світовій статистиці є США (5 251 446), Бразилія (3 057 470), Індія (2 267 153) та Росія (892 654).

За ніч було зареєстровано 9 265 нових випадків, з них 5 558 в Мексиці й більш як тисяча у Болівії.

Також з початку нової доби у світі внаслідок пандемії коронавірусу померли 814 осіб, найбільша їх кількість припадає на Мексику — 705.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 9 серпня лабораторно підтверджені 80 949 випадків COVID-19, з них за добу – 1 199.