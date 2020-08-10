COVID-19 може призвести до втрати пам’яті – американські нейробіологи

Американські нейробіологи виявили, що коронавірус може привести через вплив на тканини мозку до порушення когнітивних функцій людини і навіть втрати пам’яті.

Про це, як повідомляє Укрінформ, йдеться в новій статті доцента психології Мічиганського університету Наталі С. Тронсон.

Проаналізувавши дані про симптоми і ефекти для здоров’я пацієнтів, які перенесли COVID-19, дослідниця дійшла висновку, що ця хвороба може бути дуже небезпечною для роботи мозку людини. Крім очевидних неврологічних симптомів, на кшталт втрати нюху і маревного розладу, які з’являються під час зараження, вчені виділяють і довгострокові наслідки COVID-19 у вигляді синдрому хронічної втоми, а також синдрому Гієна-Барре (рідкісний стан, при якому імунна система людини вражає власні периферичні нерви).

Тронсон вважає, що неврологічні зміни після COVID-19 можуть бути викликані безпосереднім впливом вірусу на тканини мозку, а також зараження епітеліальних клітин і серцево-судинної системи. За її словами, коронавірус може порушувати роботу нейроімунних клітин, які забезпечують мозок енергією і відповідають за обробку сигналів про запалення у організмі. Це, у свою чергу, призводить до серйозних захворювань мозку.

Через масовий викид сигналів про запалення під час COVID-19 може підвищуватися ризик зниження когнітивних функцій і розвитку різних станів деменції, враховуючи хворобу Альцгеймера протягом старіння організму.

Дослідниця переконана, що COVID-19 «впливатиме на здоров’я і благополуччя людей ще довго після того, як пандемія закінчиться». Тому подібні дослідження довгострокових ефектів коронавірусу на здоров’я людини вкрай важливі.

Попри докази впливу коронавірусу на нейроімунні клітини, вченим потрібні додаткові дослідження для підтвердження впливу цього вірусу на подальший розвиток проблем із мозком.

У світі зареєстровано 20 053 818 випадків захворювання на COVID-19, зокрема 734 556 летальних, одужали 12 916 143 людини.

фото: Ro Insider