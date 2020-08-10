Вакцина від COVID-19 для всіх людей на Землі коштуватиме понад $100 мільярдів – ВООЗ
Як передає Укрінформ, про це на брифінгу в Женеві заявив глава Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреісус.
"Тільки для цієї вакцини (від COVID-19 – ред.) буде необхідно понад 100 млрд дол. США, аби всі люди мали до неї доступ", - сказав він.
Гебреісус також додав, що така сума може здаватися великою. Проте, за його словами, наразі країни Великої двадцятки вже виділили понад 10 трильйонів доларів фіндопомоги для боротьби з наслідками коронавірусу.
Раніше глава ВООЗ назвав коронавірус найбільшою медичною загрозою в історії Організації.
Як повідомляв Укрінформ, за даними ресурсу Worldometer, у світі зареєстровано 20 053 818 випадків захворювання на COVID-19, зокрема 734 556 летальних, одужали 12 916 143 людини.